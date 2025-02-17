Песков: переговоры РФ и США посвятят подготовке встреч по украинскому конфликту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, отправившиеся в Саудовскую Аравию, обсудят с представителями Штатов подготовку к возможным переговорам по поводу украинского конфликта, сообщает ТАСС .

На встрече в Эр-Рияде Лавров и Ушаков обсудят с коллегами из США возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Также на переговорах затронут отношения двух стран.

Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным «очень скоро». Конкретное время того, когда это должно произойти, не названо.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США по Украине пройдут 18 февраля в Эр-Рияде.