Песков назвал оправдания Киева по приему тел погибших неправдоподобными

сегодня в 13:24

Киев придумал «100 разных отговорок», отказываясь принимать тела погибших бойцов ВСУ. Но все оправдания Украины звучат неправдоподобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По словам официального представителя Кремля, Киев срывает обмен пленными и телами погибших. Официальных объяснений по этому поводу Украина не дает.

Песков подчеркнул, что Москва готова реализовать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он добавил, что российские специалисты продолжают находиться у границы, на месте предполагавшейся передачи.

Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться начала недели и посмотреть, как будет эволюционировать позиция украинской стороны по вопросу передачи тел.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался забирать 6 тыс. тел погибших бойцов ВСУ, о чем Киев и Москва договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Россия уже доставила первую партию тел к месту передачи, но украинская сторона так и не появилась.

Между тем западные журналисты назвали отказ Киева принять тела преступлением и свинством.