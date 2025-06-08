Украинский президент Владимир Зеленский отказался забирать тела погибших бойцов ВСУ. Это вызывает сомнения в его стремлении к урегулированию конфликта, заявил депутат египетского парламента Мустафа Бакри, сообщает РИА Новости .

По его словам, решение России по репатриации тел погибших украинских военных — это гуманитарный вопрос. Бакри были неприятно удивлен из-за отказа Зеленского забирать их. Это вызвало у египетского депутата недоумение.

Отказ украинского президента также вызвал сомнения в его стремлении к миру. Бакри считает, что Зеленский подчиняется приказам Запада, которого не волнует стабильность на Украине.

По словам египетского депутата, мирный процесс изменился. Он уже «не такой, каким был еще несколько дней назад».

На Переговорах в Стамбуле 2 июня Россия предложила передать 6000 тел идентифицированных военнослужащих ВСУ. В субботу Минобороны РФ констатировало срыв договоренностей по инициативе Киева. Украинские представители 7 июня не вышли на контакт, сорвав гуманитарную акцию.