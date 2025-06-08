Минобороны: РФ доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

сегодня в 11:33

Россия готова вернуть Украине более 6 тыс. тел солдат ВСУ. Первая партия доставлена в район обмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Россия предложила передать Киеву 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ на переговорах в Стамбуле 2 июня. Эта инициатива является гуманитарной акцией, а не политизированным решением.

Россия готова выполнить все договоренности. Она доставила первую партию (1212 тел) в район обмена. Репатриационные поезда начинают движение 8 июня.

Однако Украина еще не подтвердила, что готова принять тела. В Минобороны отметили, что от СМИ поступают заявления о переносе процесса передачи на следующую неделю.

Россия ждет официального уведомления от Киева о готовности принять тела или о переносе по специальному каналу.

Накануне Украина не вышла на контакт, несмотря на договоренности. Гуманитарная акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась.

Между тем египетский депутат Мустафа Бакри заявил, что отказ Киева забирать тела погибших вызывает сомнения в его стремлении к миру.