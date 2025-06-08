Западные журналисты осмотрели фуры-рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ в Брянской области, после чего назвали преступлением отказ Украины принять их, сообщает РИА Новости .

Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде заявила, что происходящее подтверждает преступный характер киевского режима. Она задалась вопросом, как можно поступать с семьями погибших бойцов ВСУ, не забирая тела.

Журналиста заявила, что вместе с некоторыми своими коллегами пытается донести до жителей Европы реальное положение дел. По ее словам, жители Голландии все чаще начали задаваться вопросом, почему их страна поддерживает Украину.

По данным РЕН ТВ, немецкий журналист Томас Репер назвал свинством то, что Киев не забирает тела погибших бойцов ВСУ. Он считает, что Украине они просто не нужны. Журналист подчеркнул, что Россия до сих пор ждет, когда украинская сторона приедет на обмен.

Москва предложила передать Киеву 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ на переговорах в Стамбуле 2 июня. Россия уже доставила первую партию тел к месту передачи, но украинская сторона резко изменила планы и не приехала. Москва ждет официального пояснения от Киева.