сегодня в 12:57

Песков: на этой неделе переговоров с США по украинскому вопросу не планируется

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о проведении переговоров с США по поводу урегулирования украинского конфликта. На этой неделе встречи не планируется, сообщает ТАСС .

«Нет, пока нет», — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

Представители Украины и США обсудили в швейцарской Женеве версии плана США по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. Рабочая версия уже отличается от той, что была сначала.

На переговорах в Женеве Киев согласовал большинство предложений Вашингтона. Значительную часть спорных вопросов сторонам удалось скорректировать.

