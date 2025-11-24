Украина согласовала большинство предложений США по урегулированию конфликта

сегодня в 10:45

По информации украинских СМИ, делегации Украины и США смогли согласовать большинство пунктов мирного плана по урегулированию конфликта с Россией, предложенного американцами, сообщает РИА Новости .

На переговорах в Женеве Киев согласовал большинство предложений Вашингтона. Значительную часть спорных вопросов сторонам удалось скорректировать.

Обсуждение пунктов плана по мирному урегулированию продолжится и далее. Их будут согласовывать президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее западный дипломат заявил изданию Financial Times, что ситуация вокруг предложенного США мирного урегулирования украинского конфликта меняется ежечасно и остается нестабильной.

Другой источник FT, участвующий в женевских переговорах, подчеркнул, что американский проект — это «гибкий документ» и Вашингтон открыт для учета предложений от европейских и украинских представителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.