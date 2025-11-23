FT: ситуация с мирным планом по украинскому конфликту меняется каждый час

Ситуация вокруг предложенного США мирного урегулирования украинского конфликта меняется ежечасно и остается нестабильной. Соответствующее заявление сделал западный дипломат, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

Другой источник FT, участвующий в женевских переговорах, подчеркнул, что американский проект — это «гибкий документ», и Вашингтон открыт для учета предложений от европейских и украинских представителей.

Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркивал, что предложенный США план по разрешению кризиса в Украине не является окончательным вариантом для украинской стороны. В переговорном процессе задействованы: от США — госсекретарь Марко Рубио, специальный представитель президента Стивен Уиткофф и министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл, от Украины — глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, от европейских стран — советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер соответственно.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал начало обсуждений с европейскими и американскими партнерами относительно путей прекращения конфликта. Ермак, в свою очередь, сообщил о первой встрече с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также о предстоящей встрече с делегацией из США.

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщало, что целью переговоров в Женеве между представителями Вашингтона и Киева является согласование последних деталей американского плана по мирному урегулированию украинского кризиса.

22 ноября лидеры стран ЕС выразили несогласие с рядом пунктов, настаивая на необходимости внесения изменений. Газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщала о серьезной обеспокоенности правительства Германии американской инициативой и о начале работы над дипломатическими мерами противодействия. Согласно информации, просочившейся в западные СМИ, план предусматривает признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых Украине придется отказаться. Взамен Киев получит гарантии безопасности от США и Европы. На территориях, откуда будут выведены украинские войска, планируется создание демилитаризованной зоны.

