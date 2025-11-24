NYT: план США из 28 пунктов по конфликту на Украине поменяли на встрече в Женеве

Представители Украины и Соединенных Штатов провели обсуждение в швейцарской Женеве версии плана США по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. Рабочая версия уже отличается от той, что была сначала, рассказал западный чиновник газете The New York Times, сообщает Lenta .

Изменения в план внесли после того, как встретились делегации США и Украины. При этом СМИ не раскрывает, какие пункты поменяли и как.

В пресс-службе администрации президента США Дональда Трампа заявили, что новая редакция плана по завершению конфликта соответствует национальным интересам Украины. Представители Киева подчеркнули, что текущий проект имеет механизмы обеспечения безопасности страны и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

В Белом доме добавили, что во время обсуждений заметили большой прогресс в согласовании позиций между сторонами. США и Украина будут дальше проводить консультации, чтобы доработать план по завершению конфликта. Окончательное решение по проекту предстоит принять президентам обоих государств.

