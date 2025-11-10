«Перфоманс»: в РФ прокомментировали отключение света в ходе интервью Зеленского

Сенатор полагает, что этот инцидент был заранее тщательно спланирован.

«Убежден, что свет (во время интервью президента Украины — ред.) отключался не просто так. Это лишь перфоманс, чтобы показать, что Зеленский близок к народу и испытывает те же трудности. Мы же знаем его профессию. Он актер. Правда, такого среднего пошиба. Он всегда пытается все превратить в трагедию или шутку. А что касается ограничений, когда он наносит удары по Белгородской или Курской областям либо другим регионам РФ, когда люди лишаются света, иногда погибают, это считается нормальным, да? Я думаю, если в его дворце свет не будет гореть вообще, это будет лучшим исходом для украинского народа», — высказался Джабаров.

Бывший украинский депутат Артем Дмитрук, в свою очередь, эту ситуацию назвал «дешевой постановкой».

Ранее Зеленский опроверг информацию о его напряженных отношениях с президентом США Дональдом Трампом, охарактеризовав их как конструктивные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.