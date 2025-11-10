Дмитрук назвал «дешевой постановкой» исчезновение электричества у Зеленского

Бывший украинский депутат Артем Дмитрук, покинувший страну, раскритиковал президента Владимира Зеленского за инсценировку веерных отключений электроэнергии во время интервью британскому изданию.

В своем Telegram-канале политик заявил, что глава государства «показательно выключил свет» в Мариинском дворце, чтобы создать впечатление, что «даже в офисе президента нет электричества».

Дмитрук охарактеризовал этот жест как манипуляцию и попытку Зеленского «сыграть на народном горе», подчеркнув, что «более дешевой манипуляции представить сложно».

«Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое. Они продолжают снимать кино, глумясь и над украинцами, и над западной аудиторией», — написал Дмитрук.

Инцидент произошел во время беседы с The Guardian, когда в президентской резиденции неоднократно пропадал свет.