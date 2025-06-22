Пентагон: ядерные амбиции Ирана уничтожены после ударов США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Ирана были уничтожены после ударов американских военных, сообщает SHOT .

Он подчеркнул, что целью ударов США не была смена режима в стране, Штаты не били по войскам и мирным жителям.

При этом власти США уточнили, что при атаке на Иран были использованы 125 самолетов, семь бомбардировщиков B-2, свыше двух дюжин крылатых ракет, а также противобункерные бомбы.

Как предупредил Хегсет, любая силовая реакция Ирана на американские удары получит ответ от США, который будет «значительно превышать прошедшую атаку по силе».

Ранее власти и военные США начали готовиться к возможному ответу Ирана на удары по ядерным объектам в ближайшие 48 часов. До этого они нанесли авиаудары при помощи стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал их «впечатляющим военным успехом».