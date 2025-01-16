Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа, сообщает РИА Новости .

«Я убежден, что обратного пути не существует», — отметил он.

Пайетт добавил, что Европа перестает быть зависимой от российской энергетики, что приводит к росту собственной индустрии сжиженного природного газа в Соединенных Штатах.

Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.