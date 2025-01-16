Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа, сообщает РИА Новости.
«Я убежден, что обратного пути не существует», — отметил он.
Пайетт добавил, что Европа перестает быть зависимой от российской энергетики, что приводит к росту собственной индустрии сжиженного природного газа в Соединенных Штатах.
Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.