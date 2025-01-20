Освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»

Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с подарками, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

В публикации отмечается, что заложницам вручили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых были «подарки и сувениры», в том числе открытки с видами Газы. Также в комплекте с подарками были «сертификаты об освобождении».

Палестинское движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках достигнутой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Освобожденными оказались Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Боевикам ХАМАС пришлось разгонять толпу, чтобы машина с девушками могла проехать по улице. Теперь Израиль должен освободить из тюрем 90 палестинских заключенных в ближайшие часы.