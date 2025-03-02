Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые звезды посещали Украину и сочувствовали ее жителям только за гонорары в миллионы долларов и евро, сообщает РЕН ТВ .

«Я вежливый человек, не хочу быть грубым, но людям заплатили за их мнение. Вплоть до того, что знаменитостям, я говорю о кинозвездах, давали деньги, чтобы они ездили на Украину», — сказал венгерский лидер в эфире TV2.

По его мнению, знаменитости не испытывали симпатии к украинцам, а просто работали за деньги. Также работали и СМИ, и неправительственные организации.

Он считает, что коррупционным скандалом является факт перечисления огромных сумм денег по различным надуманным причинам из бюджета США в фонды и многообразные формы поддержки. Деньги после этого распределялись по всему миру и были отданы тем, кто представлял интересы и духовность американцев.