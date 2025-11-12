Думский комитет по обороне отказался повышать ежемесячные оклады военнослужащих срочной службы до 7500 рублей, сообщил «Коммерсанту» депутат и автор инициативы Михаил Делягин. Законодатели заявили, что принятие таких поправок «несвоевременно в условиях проведения специальной военной операции».

На прошлой неделе Делягин заявлял, что внес поправки о повышении окладов срочников ко второму чтению федерального бюджета на 2026 год. Депутат от «Справедливой России» предлагал увеличить довольствие военных срочной службы втрое — с 2758 до 7500 рублей в месяц.

Министерство обороны «концептуально» поддерживало инициативу Делягина. Оборонное ведомство указывало, что для реализации идеи потребовалось бы выделить до 16,8 млрд рублей из федеральной казны. Минобороны также отмечало, что правительство может увеличить зарплаты срочников и без внесения поправок в закон о бюджете, но для этого необходимо принять соответствующее решение.

Ранее Михаил Делягин обращался к министру обороны России Андрею Белоусову, предлагая поднять зарплаты срочников минимум в три раза. В своем обращении народный избранник указывал, что молодым армейцам не хватает денег «даже на сигареты», не говоря уже о закрытии «минимальных потребностей».

«<…> Солдаты срочной службы <…> не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорилось в письме.

