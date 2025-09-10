Нужны консультации: Польша попросила запустить 4 статью устава НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна попросила союзников запустить четвертую статью устава Североатлантического альянса после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве государства, сообщает РИА Новости .

«Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 устава НАТО», — сказал Туск в сейме.

Данная статья предусматривает, что члены союза приступят к консультациям, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из государств окажется под угрозой.

Ранее Варшава рассказала, что в небе над Польшей засекли несколько беспилотников, их сбили. По этому вопросу собирали экстренное заседание. Также премьер страны заявил, что это были российские БПЛА. Как считает военкор Александр Коц, эта атака нужна, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа в украинском вопросе.

Как написало агентство Reuters, НАТО не рассматривает инцидент со сбитыми БПЛА в Польше как нападение на страну.