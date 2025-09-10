«Дональд, проснись, они фигеют»: атака БПЛА нужна полякам для влияния на Трампа

Атака беспилотников, которые сбили в небе над Польшей, нужна, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа в украинском вопросе, сообщил военкор Александр Коц.

Ранее в Польше заявили, что в небе над страной засекли несколько беспилотников, их сбили. По этому вопросу собирали экстренное заседание.

«На территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. Хотя я, в принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки „Гераней“», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обломков этих БПЛА на Украине множество, их могли завезти в Польшу, чтобы показать русский след в данной атаке. Польский премьер Дональд Туск уже объявил, что это российские дроны.

Военкор напомнил, что 9 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией, а также призвала поляков покинуть эту страну. Причиной Варшава назвала учения «Запад-2025». А 10 сентября над Польшей уже сбивают беспилотники.

По мнению Коца, весь шум носит только политический характер. Так, дроны падали в Эстонии, Румынии, но об этом особо не говорили. Еще украинская ракета убила двух польских трактористов, но возмущений также не последовало.

«Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Владимиром Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» — высказал мнение военкор.