Норвегия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что государство не допустит размещения ядерных вооружений на своей территории. Его позиция была озвучена в публикации телеканала NRK, пишет РБК .

«Что касается Норвегии, мы не изменим свою политику. В Норвегии не будет размещено ядерное оружие», — заявил глава правительства.

Стере отметил, что Норвегия, являясь членом НАТО, поддерживает принцип коллективной безопасности, основанный на ядерном сдерживании. Страна готова обсуждать с Францией вопросы стратегического взаимодействия, но должна сохранять верность идеям сдерживания.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также высказал мнение, что в мирный период его страна не нуждается в ядерном оружии.

В марте министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что диалог с Парижем не предполагает размещения ядерного оружия в Дании. В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон допускал возможность его размещения в Швеции лишь в условиях войны.

