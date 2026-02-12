Нигер официально вступил в войну с Францией

Обращаясь к молодым людям на стадионе в Ниамее, Ибро сообщил, что Нигер начинает против Франции. Ранее состояния войны не было, но, по его словам, на данный момент не остается другого выбора, как вступить в нее.

Под одобрительные возгласы собравшихся, скандировавших «Долой Францию», генерал пояснил, что проводимая мобилизация направлена именно на подготовку к конфликту с бывшей колониальной державой. С его точки зрения, ответственность за сложное экономическое положение Нигера лежит на Франции.

Реакция Франции

В Минобороны Франции эти обвинения были решительно опровергнуты. Полковник Гийом Верне охарактеризовал заявления нигерской стороны как «очевидную кампанию информационной войны». Он также заявил, что любые разговоры о возможной французской интервенции являются беспочвенными, напомнив, что французский воинский контингент покинул территорию Нигера в конце 2023 года на фоне длительного дипломатического противостояния с пришедшей к власти хунтой.

О нарастании конфликта

Резкое ухудшение отношений между странами последовало после военного переворота в Нигере в июле 2023 года. В конце января глава правящего совета Абдурахман Чиани публично обвинил Францию, а также Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке террористических групп, атаковавших международный аэропорт Ниамея. Свергнутый в результате переворота президент Мохамед Базум продолжает оставаться под арестом.

Дополнительным фактором конфронтации стала борьба за природные ресурсы. Правительство Нигера осуществило национализацию урановой отрасли, ввело запрет на экспорт урана и золота во Францию и объявило о намерении самостоятельно выстраивать международные поставки.

В результате этих мер около тысячи тонн уранового концентрата в течение нескольких недель блокированы в аэропорту столицы. Как заявил генерал Ибро, действия Франции мотивированы стремлением восстановить контроль над ресурсами, которые исторически служили основой ее экономического благополучия.

Ранее в сентябре 2023 года руководители Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали соглашение о создании Альянса государств Сахеля, целью которого является организация коллективной обороны и оказание взаимной помощи.

Затем в январе 2024 года эти три африканские страны одновременно объявили о своем выходе из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки). В совместном коммюнике лидеров государств отмечается, что данная региональная организация «не смогла оказать им действенную поддержку в борьбе с террористической угрозой и в вопросах обеспечения безопасности, что является вопросом выживания для этих стран».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.