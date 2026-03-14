Небензя: у США нет стратегии выхода из ситуации вокруг Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал очень тяжелой ситуацию вокруг Ирана и призвал к политико-дипломатическому решению ближневосточного конфликта, сообщает RT .

«Мы не знаем, что будет дальше. Блицкриг не удался. „Иранский режим“, как они его называют, не рухнул. Народ против него не восстал. Похоже, у США нет стратегии выхода из этой игры», — сказал Небензя.

Ранее Постпред РФ при ООН заявил, что Москва не одобряет атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в конфликте на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

