Небензя: Россия выражает солидарность с народом Ирана

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает солидарность с народом Ирана, сообщает РИА Новости .

«Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам», — отметил он.

Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. В результате могли погибнуть свыше 12 тыс. человек.

Ранее Трамп поддержал протестующих. Он призвал их захватывать госучреждения. По данным СМИ, американский лидер также одобрил применение военной силы против Ирана.

