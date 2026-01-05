Небензя: РФ призывает США немедленно освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Вашингтон немедленно освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, сообщает газета «Известия» .

Также, по словам дипломата, Россия решительно осуждает акт американской вооруженной агрессии против Венесуэлы и выражает твердую солидарность с народом республики. Любые противоречия между Вашингтоном и Каракасом должны решаться путем переговоров.

Постпред отметил, что РФ выражает солидарность с Венесуэлой в ее стремлении отстаивать суверенитет и национальные интересы. Москва ожидает, что действия США, которые можно охарактеризовать как «международный разбой», будут подвергнуты объективной и всесторонней оценке на международном уровне.

«Нельзя позволить США утвердиться в роли судьи», — заключил Небензя.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

В настоящее время возле суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный президент Николас Мадуро, проходит протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. Судебное заседание начнется в 12:00 по местному времени, или в 20:00 по Москве.

