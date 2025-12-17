Путин: войну на Украине начала не Россия, а Запад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине — за это ответственен Запад, сообщает ТАСС .

По словам главы государства, фактическая война на территории Украины была начата деструктивными силами в Киеве, а по сути - Западом. Москва пытается остановить конфликт.

Российский лидер отметил, что прежняя администрация США специально довела дело до войны на Украине. По его словам, Вашингтон и Европа были уверены, что смогут развалить Россию за короткий период.

Однако все «деструктивные планы Запада» провалились, добавил глава государства.

По словам Путина, этот год был особенно важным в решении задач СВО. ВС РФ сумели освободить более 300 населенных пунктов.

Он также заявил, что Москва готова к открытому диалогу по урегулированию конфликта. Но если Киев откажется от переговоров по существу, то РФ освободит территории военным путем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.