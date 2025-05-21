«Не моя проблема»: Трамп выразил отношение к конфликту на Украине

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Трамп больше не считает конфликт на Украине своей проблемой

Президент США Дональд Трамп больше не считает украинский конфликт своей проблемой, сообщает RT .

Как пишет The New York Times, новой позицией американского лидера по военному конфликту на Украине является фраза «не моя проблема».

Ранее Fatto Quotidiano писало, что Трамп хочет переложить расходы на украинский конфликт на Европу. Он намерен прекратить поставки оружия для ВСУ и наладить отношения с РФ.

Кроме того, в материале NYT говорится, что отказ Трампа от санкций против России показал раскол в НАТО.