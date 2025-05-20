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Fatto Quotidiano: Трамп хочет переложить расходы на Украину на Европу

Американский президент Дональд Трамп хочет переложить расходы на конфликт на Украине на Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fatto Quotidiano.

«Телефонный разговор между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов, как правоцентристских, так и левоцентристских», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истинная цель Трампа заключается в том, чтобы наладить отношения с Москвой, прекратить вооружать киевский режим и переложить расходы на Украину на Европу.

Очередные телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. Лидеры двух стран успели обсудить ряд важных тем, в том числе остановку боевых действий в украинском конфликте. Стороны обменялись мнениями на этот счет.

По итогу и Путин, и Трамп положительно оценили разговор. Позднее Трамп отказался вводить против России очередные санкции из-за перспективы дипломатическим путем решить украинский конфликт.