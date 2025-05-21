NYT: отказ Трампа от санкций против РФ показал раскол в НАТО

Решение американского президента Дональда Трампа не вводить вслед за ЕС новые санкции против РФ говорит о расколе в НАТО, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The New York Times (NYT).

«Европа теперь движется к новым санкциям, а Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций, который наложил ограничительные меры в том числе на 200 морских судов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут ужесточать санкции в отношении России, так как есть перспектива дипломатическим путем решить украинский конфликт.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с российским главой Владимиром Путиным сказал главам европейских государств и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не собирается вводить санкции против РФ.