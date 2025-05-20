Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций против России, который стал 17-м по счету, 20 мая одобрил совет Евросоюза. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости .

«В настоящее время разрабатываются дополнительные санкции в отношении России», — сообщила Каллас.

17-й пакет санкций затрагивает в том числе 200 кораблей, которые, по мнению Брюсселя, имеют отношение к России. Новые запреты Евросоюза, по словам Каллас, направлены на противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека.

На этом пакете санкций Евросоюз не планирует останавливаться. Каллас сообщила, что специалисты уже ведут работу над новыми санкциями.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что не будет ужесточать санкции в отношении России следом за Европой. Он видит шанс на дипломатическое решение украинского конфликта, поэтому не видит смысла в настоящем моменте усиливать давление на Москву, которая заинтересована в установлении долгосрочного мира.