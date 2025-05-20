Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против РФ, так как есть шанс урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь», — отметил он.

Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.