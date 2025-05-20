Трамп сказал главам ЕС, что США не станут вводить санкции против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с российским главой Владимиром Путиным сказал главам европейских государств и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не собирается вводить санкции против РФ, сообщает ТАСС.
Глава США не хочет вводить санкции, потому что Россия серьезно настроена на завершение кризиса на Украине. Об этом Axios рассказали люди, которые поучаствовали в беседе Трампа с главами ЕС.
Трамп сказал, что РФ желает заключить сделку. Также страна не против немедленно начать прямые переговоры, чтобы завершить конфликт.
Ранее американский президент заявил, что готов перестать быть посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной. Страны должны вести диалог напрямую друг с другом.