Трамп сказал главам ЕС, что США не станут вводить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с российским главой Владимиром Путиным сказал главам европейских государств и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не собирается вводить санкции против РФ, сообщает ТАСС .

Глава США не хочет вводить санкции, потому что Россия серьезно настроена на завершение кризиса на Украине. Об этом Axios рассказали люди, которые поучаствовали в беседе Трампа с главами ЕС.

Трамп сказал, что РФ желает заключить сделку. Также страна не против немедленно начать прямые переговоры, чтобы завершить конфликт.

Ранее американский президент заявил, что готов перестать быть посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной. Страны должны вести диалог напрямую друг с другом.