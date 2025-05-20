FT: в ЕС боятся, что Трамп уступит «максималистским требованиям» Путина

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов перестать быть посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, «продав» интересы Киева и уступив «максималистским требованиям» главы РФ Владимира Путина. Москва и Киев должны будут организовать прямые переговоры, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Financial Times (FT).

Главы стран ЕС были поражены заявлением Трампа, которое он сделал после разговора с Путиным по телефону. После диалога американский президент позвонил украинскому, а также лидерам Франции, ФРГ, Британии, Финляндии и Еврокомиссии.

Также в Евросоюзе осознали, что глава США не готов пойти на еще большее давление на РФ. В Евросоюзе боятся, что Трамп заключит сделку с Путиным и согласится с его «максималистскими требованиями» для скорого завершения боевых действий.

Ранее чиновники Евросоюза назвали телефонный разговор Путина с Трампом «крупной победой» для России. Чиновник ЕС пожаловался, что Брюсселю придется поддерживать и финансировать Киев.