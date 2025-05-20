«Крупная победа»: чиновники Евросоюза оценили разговор Путина и Трампа

сегодня в 10:27

Европейские чиновники назвали телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа «крупной победой» для РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал FT.

Европейский чиновник пожаловался, что Брюсселю предстоит поддерживать и финансировать Киев. Также ЕС нужно будет параллельно оказывать давление на РФ.

В ЕС считают, что Штаты пытаются отказаться от поддержки Украины. США больше этим заниматься не будут.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. Диалог длился несколько часов. По итогам разговора американский президент назвал российского коллегу приятным джентльменом и рассказал о достижении прогресса.