Трамп назвал Путина приятным джентльменом и сообщил о прогрессе

Американский президент Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом», сообщает РИА Новости .

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — отметил он.

В понедельник российский лидер более двух часов говорил по телефону с президентом США. Путин в этот момент находился в Образовательном центре «Сириус».

Президент РФ назвал звонок «содержательным». Он также отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной по поводу урегулирования конфликта. Путин отметил, что Москва выступает за остановку огня, но важно выработать эффективный путь движения к миру.