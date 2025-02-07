Десяток стран Европы, в том числе Германия, проводили неофициальную встречу и обсуждали возможное введение армии в Гренландию из-за слов президента США Дональда Трампа. Партнеры говорили, «что будут делать войска НАТО» в случае, если американская армия вторгнется на принадлежащий Дании остров, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

На встрече в штаб-квартире в Брюсселе поднимали вопрос, можно ли при таком сценарии воспользоваться 5-я статьей устава НАТО о коллективной самообороне, гласящей, что нападение на одного из членов равносильно нападению на весь блок. Вскоре эту идею отвергли, поскольку для использования 5-й статьи потребовалось бы единогласное решение всех 32-х стран-участниц альянса, в том числе США.

Представители десятка стран пришли к выводу, что в такой ситуации более рационально прибегнуть к 4-й статье договора, подразумевающей созыв Совета Североатлантического альянса в случае, если один из участников опасается за свою безопасность, территориальную целостность и политическую независимость.

«Третий обсуждаемый вариант — использование войск НАТО для устранения пробелов в системе безопасности в Арктике в ответ на обеспокоенность президента США», — говорится в статье.

Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США. Хозяин Белого дома также пригрозил Дании, в состав которой входит остров, ввести против нее высокие торговые пошлины, если страна не откажется от Гренландии. Во время своего первого президентского срока Трамп также заявлял, что хочет купить датский остров.

Власти Дании и Гренландии заявляли, что остров не будет частью США.