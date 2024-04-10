НАТО создает штаб в Финляндии вблизи от границы с Россией
Военный пункт управления альянса расположится в 140 км от России
НАТО создает военный штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на газету IltaLehti.
Военный пункт управления сухопутных войск НАТО планируется разместить в городе Микели.
О создании базы альянса изданию также сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.
Ранее военный аналитик Дмитрий Корнев отметил, что в милитаризации Финляндии для РФ нет ничего неожиданного, большинство мер, чтобы купировать угрозу уже принимают.