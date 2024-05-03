FT: «Большая семерка» перестала обсуждать полную конфискацию активов РФ

Представители стран, входящих в G7, в частном порядке заявили, что вопрос полной конфискации российских активов больше не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости .

Financial Times отметило, что это решение принято, несмотря на настойчивость Украины в полной конфискации активов РФ. Государства ЕС хотят держаться подальше от вопроса по затрагиванию активов, так как опасаются возмездия.

После начала российской спецоперации страны «Большой семерки» и Евросоюза заморозили около 50% валютных резервов РФ на общую сумму порядка 300 млрд евро. Сейчас государства активно ищут способ изъять данные финансы и передать деньги Украине.

При этом в Кремле подчеркнули, что принятие подобных решений будет шагом в попрании принятых правил и норм международного права. В МИД называли заморозку активов воровством.