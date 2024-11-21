НАТО планирует мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

НАТО с декабря планирует мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Отмечается, что норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры финским и международным СМИ.

Мониторинг подводной инфраструктуры планируется осуществлять с помощью ПО, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы (AIS). Эта система записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов.

Ранее стало известно, что обрывы подводных интернет-кабелей произошли между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. Обрыв привел к неисправности коммуникационных соединений.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал диверсией повреждение телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. По его словам, «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».