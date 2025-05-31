НАТО и РФ одновременно проведут учения в Балтийском море, возможны провокации

Зарубежные военные эксперты считают, что предстоящие одновременные учения НАТО и России в Балтийском море могут обернуться провокациями. Аналитики допускают опасное сближение флотов, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на Bild.

НАТО уже более 50 лет проводит военно-морские учения Baltops в Балтийском море в начале июня, но в 2025 году иностранный флот будет не один в морском пространстве. Россия тоже решила провести учения, но на месяц раньше, чем обычно. Москва направит в акваторию порядка 20 кораблей.

Военные эксперты считают, что пересечения по датам учений НАТО и России может привести к разного рода провокациям. Старший научный сотрудник CASSIS и офицер запаса ВМС Германии Мориц Браке не ожидает прямого столкновения, но допускает эскалацию.

По его мнению, российские корабли и флот НАТО могут опасно сблизиться в Балтийском море. Он также не исключает, что Москва будет блокировать иностранные корабли или допустит пролет российской авиатехники над ними.

Ранее сообщалось, что на Балтике уже состоялись российские противолодочные учения. Моряки отработали навыки поиска и уничтожения подлодки условного противника.