Российские корабли провели противолодочное учение на Балтике

сегодня в 18:37

В акватории Балтийского моря прошли учения с участием экипажей малых противолодочных кораблей «Зеленодольск» и «Казанец». В ходе учений моряки отработали навыки поиска и уничтожения подлодки условного противника, сообщает «Интерфакс» .

«В ходе учения в заданном районе Балтийского моря малые противолодочные корабли осуществили совместный поиск подводной лодки, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводной лодкой», — заявили в пресс-службе Балтфлота.

Также экипажи провели торпедные стрельбы и отработали тактику уничтожения беспилотных катеров-камикадзе, которые могли бы быть использованы противником. Помимо этого, команда малого противолодочного корабля «Уренгой» провела тренировку по ликвидации вражеской подлодки с использованием реактивной бомбовой установки (РБУ-6000).

Кроме того, пилоты вертолетов Ми-8 и самолетов-разведчиков Су-24МР провели учебные полеты над Балтийским морем. В ходе учений экипажи отработали задачи по патрулированию и противодействию беспилотным катерам.

Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО на своих учениях около границ РФ проводит отработку сценария с захватом Калининградской области.