Нарышкин рассказал о последствиях для Киева при отказе от мирного плана Путина

Нарышкин: следующий мирный план для Киева будет более жестким и сложным

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о последствиях, с которыми столкнется Киев, если откажется от предложенного российским лидером Владимиром Путиным мирного плана, сообщает ТАСС .

По словам Нарышкина, при отказе от нынешних условий Путина, следующие предложения мира для Украины будут более сложными и жесткими.

Ранее Путин выступил с новым планом по завершению конфликта на Украине. Глава государства требует признания международного статуса ЛДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины и отмену санкций против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отвергает переговоры с Украиной, однако для этого необходима легитимная фиксация, которой не обладает президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что формула мира, предложенная российским лидером, сделана с учетом реалий на земле и не является ультиматумом.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сказал, что прямых мирных переговоров между Украиной и Россией не будет. При этом глава президентского офиса Андрей Ермак отметил, что Киев ищет возможности передать стране наработки саммита в Швейцарии.