Нарышкин рассказал о последствиях для Киева при отказе от мирного плана Путина
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о последствиях, с которыми столкнется Киев, если откажется от предложенного российским лидером Владимиром Путиным мирного плана, сообщает ТАСС.
По словам Нарышкина, при отказе от нынешних условий Путина, следующие предложения мира для Украины будут более сложными и жесткими.
Ранее Путин выступил с новым планом по завершению конфликта на Украине. Глава государства требует признания международного статуса ЛДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины и отмену санкций против России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отвергает переговоры с Украиной, однако для этого необходима легитимная фиксация, которой не обладает президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что формула мира, предложенная российским лидером, сделана с учетом реалий на земле и не является ультиматумом.
Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сказал, что прямых мирных переговоров между Украиной и Россией не будет. При этом глава президентского офиса Андрей Ермак отметил, что Киев ищет возможности передать стране наработки саммита в Швейцарии.