Najwyższy Czas: выступление Небензи в Совбезе ООН разозлило Польшу

На экстренном заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя. Он затронул тему инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, его речь возмутила Варшаву, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет польский журнал Najwyższy Czas, Небензя повторил заявление РФ, что страна не наносила удары по Польше, а также о том, что дальность действия ее БПЛА не позволяла достичь данного государства ЕС.

Польские политики в ответ на эти аргументы не смогли найти слов, вместо этого они осыпали РФ оскорблениями.

Ранее Небензя заявил, что Украина хочет расширить географию конфликта, не думая о последствиях таких действий. Также он отметил, что Варшава без предъявления доказательств поспешно возложила вину за инцидент с дронами в Польше на РФ.