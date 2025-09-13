Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стремится расширить географию конфликта, не думая при этом о последствиях, сообщает RT .

«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что диалог между Москвой и Киевом временно приостановлен, несмотря на существующие каналы связи между переговорными командами.

По словам Пескова, в настоящее время не стоит излишне оптимистично рассчитывать на быстрое достижение договоренностей в украинском вопросе.