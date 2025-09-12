сегодня в 23:20

Небензя: Польша поспешно возложила вину за инцидент с БПЛА на Россию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Варшава без предъявления каких-либо доказательств поспешила возложить вину на Россию за инцидент с БПЛА в Польше, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что Варшава признала, что беспилотники могли залететь с территории Украины. При этом Польша поспешила возложить вину на РФ без предъявления каких-либо доказательств.

Ранее премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.