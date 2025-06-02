Начались российско-украинские переговоры в Стамбуле

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ТАСС: начались переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле начались, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Сегодня, 2 июня, команды переговорщиков проводят второй раунд консультаций. Первая встреча состоялась в Стамбуле 16 мая.

Изначально ожидалось, что переговоры делегаций Москвы и Киева стартуют в 13:00 по местному времени (совпадает с московским). После консультаций российская сторона сделает заявление для прессы, сообщали журналисты со ссылкой на источник.

На переговорах поднимут тему урегулирования кризиса на Украине. Ранее Киев уже передал Москве свой меморандум о прекращении огня, сообщал глава российской переговорной группы и помощник президента Владимир Мединский.

Ранее СМИ писали, что Владимир Мединский проведет «некие контакты» перед переговорами с украинской делегацией в Стамбуле.