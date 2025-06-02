Мединский проведет «некие контакты» на полях переговоров в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский проведет «некие контакты» перед переговорами с украинской стороной в Стамбуле. С кем именно встретится глава российской делегации, не сообщают, пишет РИА Новости .

Мединский точно проведет встречи с представителями Турции. Второй раунд прямых переговоров России и Украины стартует в 13:00 по московскому времени во дворце Чираган на берегу Босфора.

По информации издания Reuters, Киев на предстоящих переговорах представит проект мирного урегулирования. В документе содержатся требования, которые схожи с условиями, ранее выдвинутыми Украиной.

Турецкая сторона рассчитывает, что будущие переговоры представителей двух стран в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня. В администрации турецкого президента сделают для этого все, что он них зависит.