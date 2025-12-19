Началась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным

В эфире федеральных телеканалов стартовала программа «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с главой государства будет проходить в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прямую трансляцию «Итогов года» ведут в том числе Первый канал и «Россия 1». К текущему моменту жители страны направили Путину более 2,6 млн обращений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, некоторые подборки вопросов Путину направляли заранее.

«Поскольку это все систематизируется и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают», — пояснил Песков в разговоре с РИА Новости.

Предварительно, федеральные телеканалы отвели под прямой эфир с Путиным по три часа, однако, если потребуется, сетка вещания будет смещена. Год назад программа «Итоги года» с Путиным длилась 4,5 часа. За это время российский лидер успел ответить на 76 вопросов из разных сфер.

Вести программу «Итоги года» с Путиным будут журналисты «Россия 1» Павел Зарубин и Первого канала Екатерина Березовская.

У посетителей прямой линии президента РФ Владимира Путина на входе в Гостиный двор отбирают запрещенные к проносу предметы, среди них квашеная капуста, энергетики и мандарины. Их складывают в специальную корзину, после того, как программа завершится, владельцы предметов смогут их забрать.

