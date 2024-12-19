Началась прямая линия с Владимиром Путиным
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Стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным — 2024». Разговор с российским лидером проходит в формате прямой линии и пресс-конференции. Глава государства отвечает на главные вопросы граждан.
Программу транслируют Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», ОТР, «Мир». Послушать трансляцию также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» трансляция доступна в официальных сообществах программы.
По прогнозам федеральных телеканалов, эфир продлится не менее трех часов. Россияне смогут задавать вопросы Путину до момента, пока не завершится прямая линия.