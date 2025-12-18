Стало известно, кто будет вести программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Зарубин и Березовская будут вести «Итоги года с Владимиром Путиным»

19 декабря российский президент Владимир Путин в программе «Итоги года» ответит на вопросы граждан России. Вести программу с главой государства в прямом эфире будут журналисты «Россия 1» Павел Зарубин и Первого канала Екатерина Березовская, сообщает РИА Новости .

Программа, объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени.

«Рядом с ним (Путиным — ред.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Вопросы для Путина стали собирать с 4 декабря, на момент публикации заметки сбор тем для разговора с главой государства еще не остановлен. Россияне смогут задавать вопросы Путину в том числе в прямом эфире.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.