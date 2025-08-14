На Украине пригрозили «убить» Путина на Аляске

На Украине опубликовали ИИ-видео с покушением Буданова* на Путина на Аляске

Украинские медиа распространяют сгенерированное нейросетями видео, на котором глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* якобы стреляет в президента России Владимира Путина, когда тот приезжает на Аляску. Украинские журналисты назвали ролик «Идеальным финалом», обратил внимание «Блокнот» .

В ИИ-ролике показано, как главный украинский разведчик «убивает» российского президента из снайперской винтовки.

«С одной стороны, речь идет „просто“ о больных фантазиях ИИ по заказу киевских нацистов. Но, с другой, абсолютно нельзя исключать, что враг попытается осуществить их на практике», — пишет обозреватель «Блокнота» Александр Пылев.

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Американский лидер заявлял, что не планирует приглашать на переговоры главу Украины Владимира Зеленского.

Встреча Путина и Трампа состоится на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон, утверждал телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в Белом доме. Известный военный блогер Fighterbomber писал, что если переговоры действительно пройдут там, то в это время база будет охраняться «как ни одно другое место на планете».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга