Авиабаза на экс-русской земле. Выбор места для встречи Путина и Трампа объяснили

Fighterbomber: Трамп и Путин могут встретиться на авиабазе по трем причинам

Есть несколько причин, по которым для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как утверждал CNN, выбрали авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Среди них — территориальная близость и безопасность, пишет военный блогер Fighterbomber .

По мнению блогера, авиабазу могли выбрать из-за географического расположения — полет до нее из России составит «какую-то тысячу километров, что обеспечит максимально возможную безопасность в данном случае».

Кроме того, саммит РФ и США также могут устроить именно на военном объекте из-за требований безопасности, поскольку во время переговоров Элмендорф-Ричардсон будет охраняться «как ни одно другое место на планете».

«Ну и база авиационная, а не, например, танковая, потому что на авиационной есть подходящего класса полоса, пригодная для посадки борта номер один и самолетов сопровождения», — пишет Fighterbomber, называя третью причину.

В Белом доме пока не подтверждали информацию телеканала CNN о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Переговоры президентов России и США пройдут в пятницу, 15 августа. Путин и Трамп встретятся в городе Анкоридж на Аляске, заявляли в американской администрации.